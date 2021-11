Il PD di Pontedera al voto per il rinnovo di segretari e direttivi

"Il Partito Democratico di Pontedera, si appresta nelle prossime settimane, a dar vita alle assemblee di circolo per il rinnovo dei Segretari e dei direttivi degli stessi e per l’elezione del Segretario della Unione Comunale" annuncia il Segretario dell’Unione Comunale di Pontedera, Floriano Della Bella.

"Si tratta di un appuntamento importante per discutere e affrontare, insieme agli iscritti e simpatizzanti, temi di rilievo nazionale oltre a rappresentare anche un momento di confronto sulle linee politiche e programmatiche del partito locale nei prossimi anni.

Le recenti elezioni amministrative hanno visto il nostro partito ottenere un gran bel risultato frutto di scelte di candidati credibili e forti, nonché della nostra capacità di mettersi alla guida di un campo progressista e democratico, aperto, largo, plurale ed infine per aver dettato di nuovo l’agenda politica del Governo Draghi rimettendo al centro di questa priorità come il lavoro e la coesione sociale.

Tuttavia, non va sottovalutata la fragilità strutturale di questo risultato, alla base della quale vi è certamente, e in primo luogo, il basso livello della partecipazione elettorale; in particolare la diserzione del voto nelle periferie è il sintomo di un malessere che non trova nessuno ancora pronto a rappresentarlo.

Proprio per questo, occorre anche nei nostri territori rafforzare il progetto, voluto dal nostro Segretario Letta, delle cosiddette “Agorà democratiche” definite come “il più grande esperimento di democrazia partecipativa nella storia dei partiti”. Piazze fisiche e virtuali capaci di far incontrare persone e storie lontane dalla politica organizzata. Questo è anche il nostro obiettivo.

In questo contesto i nostri congressi di circolo possono e debbono fare la loro parte, come luoghi di incontro e di confronto, luoghi di elaborazione politica, capaci di valorizzare le diversità di pensiero e le aree politiche che portano idee nell’ottica del pluralismo, dando tuttavia un taglio definitivo ad atteggiamenti che hanno, soprattutto a livello nazionale, ingessato il partito chiudendolo in logiche correntizie di posizionamento e contrapposizioni interne (incomprensibili per i cittadini), oppure alchimie partitiche prive di senso di governo e lontane dai problemi dei cittadini.

Un PD, dunque, organizzato sui territori, libero dalle correnti, che coltiva partecipazione e democrazia interna e guarda ai riferimenti sociali della sinistra.

Per tali motivi i nostri congressi rappresenteranno un percorso di ascolto capace di consolidare il ruolo del nostro partito come principale partito di governo della città, con le nostre priorità e la nostra agenda politica. Un’agenda politica in grado di ridefinire il nostro modello di sviluppo, mettendo al centro lavoro e sociale, nuove povertà e diritti, crescita e sostenibilità, ambiente e digitale, in un momento storico difficilissimo con davanti sfide inedite che richiedono, anche per questo, lungimiranza, coraggio e unità.

Non posso dunque che salutare con viva soddisfazione la candidatura a Segretario dell’Unione Comunale di Francesco Papiani, 34 anni, avvocato e membro dell’attuale assemblea comunale cittadina.

Nel ringraziarlo a nome dell’intera comunità politica che rappresento, confido che il percorso congressuale delineato possa essere l’occasione per dare a Francesco, e al PD pontederese, l’energia e l’entusiasmo per riprendere con ancora più forza e determinazione il lavoro che ci aspetta".

Sedi e orari dei congressi

Circolo Il Romito, Treggiaia, I Fabbri: 22 Novembre ore 21.15 c/o Circolo Arci in Via U. Dini Il Romito

Circolo Centro Città, Villaggi, Bellaria, Galimberti, La Borra, Santa Lucia, Gello, Pardossi: 24 Novembre ore 21.15 c/o Sede Unione Comunale in Via Roma n. 36 Pontedera

Circolo La Rotta, Pietroconti, Botteghino: 24 Novembre ore 18.30 c/o Casa del Popolo in Via E. Capecchi La Rotta

Circolo Fuori del Ponte: 24 Novembre ore 21.15 c/o Circolo G. Bertelli Via Indipendenza Pontedera

Circolo Montecastello: 25 Novembre ore 21.15 c/o Sede Pd Via Trieste n. 25 Montecastello

Assemblea Unione Comunale: 26 Novembre ore 18.00 c/o Centrum Sete Sois Sete Luas in V.le Rinaldo Piaggio Pontedera

Fonte: Ufficio Stampa