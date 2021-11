La Compagnia di Babbo Natale diventa Fondazione

Piccoli Babbi crescono. E lo fanno per poter essere ancora più incisivi e presenti nell’ambito di quella realtà cittadina che più ne ha bisogno. La Compagnia di Babbo Natale si trasforma e diventa Fondazione, con l’obiettivo di continuare la propria opera per Firenze, in modo ancora più incisivo, sostenendo attraverso iniziative concrete bambini, famiglie e tante situazioni di fragilità.

Situazioni e realtà che la Compagnia di Babbo Natale ha sostenuto fino ad oggi con costanza, per tutto l’anno - e non solo nel periodo natalizio - e che la neonata Fondazione continuerà ad accompagnare con iniziative di concreto supporto.

Alla Presenza dell’Assessore del Comune di Firenze, Sara Funaro, l’assemblea dei Babbi Natale ha eletto Silvano Gori nel ruolo di presidente, Andrea Ungar e Marco Conti come vicepresidenti. Al fondatore della Compagnia, Roberto Giacinti, il ruolo di presidente onorario.

Fonte: Ufficio Stampa