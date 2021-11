La mostra mercato PrimOlio in scena a Bagno a Ripoli

Inaugurata oggi PrimOlio, la mostra mercato dell'olio extra vergine d'oliva organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli in programma al giardino dei Ponti e sulla via Roma fino a domani sera.

L'apertura della XXIII edizione della manifestazione si è svolta stamani alla presenza della vicepresidente della Regione Toscana con delega all'agricoltura Stefania Saccardi, il sindaco Francesco Casini e l'assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini.

Oggi e domani la presenza di decine di produttori locali darà la possibilità di acquistare e degustare l'olio nuovo, confrontarsi con i "sommelier" dell'olio, assistere a show coking e alla frangitura in diretta delle olive. Presenti gli stand del mercato contadino e i banchi dello street food, delle associazioni dell'olio e del territorio, della Pro Loco e delle scuole. Sulla via Roma presenti gli artigiani di Cna con Artour e i commercianti. L'avvio di PrimOlio, tornato in presenza dopo un anno di stop dovuto al Covid, è stato preceduto dall'inaugurazione della scultura "Ramo d'Oro" del Maestro Marcello Guasti, un ramo d'olivo dorato simbolo del territorio ripolese, alla presenza del professor Giovanni Cipriani.

"Quest’olio - ha detto la vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi - premiato e riconosciuto in tutto il mondo, racconta il lavoro di aziende da decenni radicate sul territorio, con la loro operosità, che hanno realizzato un prodotto d’eccellenza, di cui la Toscana va fiera. Un prodotto dalle caratteristiche identitarie che lo rendono unico come tutti i nostri oli extravergini d’oliva, con i loro gusti inconfondibili, specchio dell’ambiente dal quale provengono. Mi complimento dunque con tutta la squadra che anche quest’anno vede coronato il proprio lavoro con la produzione di un olio che tiene alto il nome del Made in Tuscany”.

“Sentivamo la mancanza di PrimOlio in presenza - dicono il sindaco Francesco Casini e l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini -: finalmente torna il contatto diretto con i produttori, la possibilità di assaggiare l’olio che è il frutto del loro lavoro quotidiano, di conoscerne direttamente le caratteristiche. Un momento di festa per tutta Bagno a Ripoli che nell’oro verde trova una delle sue eccellenze. L’annata non è stata molto generosa ma il nostro extra vergine si conferma di grandissima qualità. Essere a PrimOlio significa essere co-produttori, supportare il lavoro delle aziende e partecipare alla loro storia. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione dopo un anno di interruzione dovuto alla pandemia. Buon PrimOlio a tutti!”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa