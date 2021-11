La Pro Loco di Colle di Val d’Elsa premia "La vetrina natalizia più bella”

In occasione delle festività Natalizie la Pro Loco di Colle di Val d’Elsa ha indetto un concorso a premi, a iscrizione gratuita, rivolto a tutte le attività commerciali: l’iniziativa, dal titolo “La vetrina natalizia più bella”, ha l’obiettivo di valorizzare gli esercizi commerciali del Paese.

Per partecipare all’iniziativa occorre inviare la foto dell’allestimento natalizio della propria attività all’indirizzo info@prolococollevaldelsa.it, specificando il nome dell’esercizio ed il numero di telefono, entro il 9 dicembre.

Le foto dovranno essere originali, non sono ammessi fotomontaggi e saranno escluse foto non pertinenti al tema richiesto. Le votazioni sono aperte a tutta la popolazione e si terranno dal 10 al 16 dicembre 2021 compreso.

Le foto del concorso verranno pubblicate dal 10 dicembre sui canali Instagram e Facebook della Pro Loco di Colle di Val d’Elsa. Si potrà votare online sui canali social sopra indicati Per votare sarà necessario lasciare un like alla foto della vetrina preferita. Le reactions saranno considerate come un “mi piace”, ovvero un punto. La votazione sarà possibile anche recandosi alla sede della Pro Loco di Colle di Val d’Elsa Piazza Arnolfo di Cambio, 9a Aperti dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

I risultati delle votazioni saranno solo quelli dati dalla somma dei voti ottenuti online e quelli espressi alla sede della Pro Loco di Colle di Val d’Elsa in presenza. La premiazione si svolgerà il 18 dicembre, giornata in cui saranno assegnati i premi ai primi 3 Esercizi Commerciali classificati.

Fonte: Ufficio Stampa