Incidente mortale a Casole D’Elsa. Nella giornata di oggi, verso mezzogiorno in località Berignone, sulla strada comunale di Fonte Gaia una donna di 69 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada, cadendo in una scarpata di circa 30 metri. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa, carabinieri e vigili del fuoco, ma al loro arrivo per la 69enne non c’era più nulla da fare.