Occupazione al liceo Carducci di Pisa, saranno denunciati quattro 16enni

Per la tentata occupazione del liceo Carducci di Pisa saranno denunciati quattro 16enni pisani dalla polizia. Sono stati scoperti questa mattina alle 7 dopo l'allerta lanciata dalla preside. I giovani sono di altri istituti e verranno denunciati anche per danneggiamenti. Avrebbero infatto usato degli arredi per bloccare le maniglie antipanico delle porte una volta entrati.

Quando la preside ha tentato per prima di entrare non ci è riuscita e ha chiamato la polizia. I 4 avevano delle bombolette spray con le quali hanno scritto graffiti sui muri interni. La polizia li ha fermati e fatti uscire.

Il fatto richiama alla mente i vandali all'Itis Da Vinci, istituto occupato con circa 30mila euro di danni stimati. Alla base della protesta studentesca a Pisa, dove in alcuni istituti è avvenuta senza disordini, la carenza di aule in vari istituiti superiori.

Al Dini si protesta anche per la decisione della dirigenza scolastica di negare l'attivazione di una carriera alias a uno studente transgender senza informare preventivamente il consiglio d'istituto e il collegio dei docenti.