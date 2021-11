Portuali di Livorno, indetto il blocco degli straordinari

"Blocco degli straordinari a partire dalla giornata di oggi per i lavoratori dei porti di Livorno e provincia".

Lo dichiarano congiuntamente i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

"E' quanto abbiamo indetto a seguito dell'assemblea dei lavoratori tenutasi ieri in occasione della seconda giornata di sciopero dei lavoratori dei porti della provincia livornese. Il blocco degli straordinari, in linea a quanto previsto dalla normativa, non riguarderà le attività legate ai servizi pubblici essenziali.

Il blocco proseguirà fino a che non riceveremo risposte concrete in relazione alle tematiche oggetto della vertenza. Come Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ci dichiariamo fin da subito disponibili ad aprire un confronto sulle problematiche che hanno portato lo scorso 25 ottobre all'apertura dello stato di agitazione e successivamente alla proclamazione delle due giornate di sciopero (18 e 19 novembre)".

Fonte: Ufficio Stampa