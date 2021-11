Potature di 350 platani in via Pistoiese, interventi fino a febbraio

Inizieranno lunedì 22 novembre le operazioni di potatura delle alberature di via Pistoiese. Si tratta di oltre 350 platani che saranno interessati da interventi predisposti dalla Direzione Ambiente. Le operazioni saranno articolati in due tranche, a loro volta suddivise in fasi, la prima da domani al 5 dicembre, la seconda tra gennaio e febbraio. A seguire via Pistoiese sarà oggetto di un importante intervento di asfaltatura.

Tornando alle potature, la prima tranche delle operazioni inizierà lunedì 22 novembre e andrà avanti fino al 5 dicembre e saranno effettuate nell’orario meno critico per la circolazione, ovvero dalle 9.30 alle 16.15, nel tratto da via Baracca a via del Pesciolino. Gli interventi sono articolati in sottofasi che prevedono, a seconda della porzione di volta in volta interessata, divieti di sosta e restringimenti di carreggiata o sensi unici alternati.

Nel dettaglio delle singole fasi, la prima riguarda il tratto da via Baracca al Viadotto dell’Indiano con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta prima nella direttrice città, successivamente in ingresso città.

A seguire le operazioni interesseranno il tratto Viadotto dell’Indiano-viuzzo della Cavalla con divieti di sosta e sensi unici alternati prima nella semicarreggiata direzione uscita città e a seguire sulla direttrice ingresso città.

La terza fase riguarda il tratto viuzzo della Cavalla-via del Pesciolino sempre con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata prima nella direttrice uscita città, a seguire nella direttrice ingresso città.

Le operazioni dell’ultima fase riguarderanno via Baracca nel tratto tra via Pistoiese e il numero civico 249/a con divieti di sosta e restringimento di carreggiata nella sola direttrice in ingresso città. A gennaio-febbraio sono in programma ulteriori interventi di potature sull’altro tratto di via Pistoiese. Una volta terminati, sarà effettuata l’asfaltatura, sempre a fasi e in orario notturno, di ampi tratti della strada.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa