Pums Empoli, FdI-Cdx: "Ideologia e rivoluzioni a metà"

Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli si è astenuta alla votazione sul Piano Urbano per la Mobilità sostenibile nello scorso Consiglio Comunale del 17 novembre.

Una decisione assunta grazie all’approfondimento della delibera e la condivisione politica con Samuele Spini, coordinatore Forza Italia di Empoli.

“È innegabile come gli Uffici comunali siano riusciti ad offrire un piano articolato ed unitario agli interventi sulla mobilità a cui gli Amministratori di oggi e di domani potranno dare esecuzione, dalle frazioni al centro storico. - così Andrea Poggianti, capogruppo.

Alcuni progetti, tuttavia, sono intrisi di ideologia o finalizzati solo al recepimento di fondi anziché essere realizzati per il miglioramento dello stile di vita. Tra questi l’enfatizzazione di piste ciclabili anche in tratti viari che non si prestano a tale percorso, soprattutto quando l’interruzione costante con incroci stradali pone in pericolo ciclisti e conducenti di autoveicoli. Altra specifica menzione meritevole di censura è senza dubbio la realizzazione di “Zone 30” in ogni frazione, deturpando strade, parcheggi senza veramente assicurare un rallentamento della velocità degli autoveicoli.

Ultima, ma non meno importante, la vana promessa di realizzazione di parcheggi o anzi, la loro riduzione come in Via Curtatone e Montanara quando sarà introdotto il doppio senso alla strada: inserire indicatori elettronici di parcheggi non implica realizzarne di nuovi in prossimità del centro storico. Il Comune di Empoli si sarebbe dovuto assumere la responsabilità di progetti audaci e rivoluzionari, come un parcheggio sotterraneo in Piazza Gramsci.

Motivi che ci hanno indotto, tuttavia, ad un voto di astensione, piuttosto di rigetto, - chiosano Simona Di Rosa e Federico Pavese, vice e consigliere - sono tutti gli indirizzi che hanno accolto proposte storiche del Centrodestra e mozioni recentemente approvate a firma di Fratelli d’Italia: la realizzazione di stazioni pubbliche di riparazione biciclette (c.d. Bike Repair Station), l’innalzamento dei marciapiedi nei punti salita dei bus per agevolare l’accesso dei cittadini disabili, come anche la pedonalizzazione di Piazza della Vittoria sul lato verso il centro. Su questo punto merita ricordare come tale proposta è stata nel programma del Centrodestra da oltre quattro elezioni comunali, seppur accompagnata da una richiesta di “taglio” della piazza che congiungesse la strada di Via Roma con Via Tinto da Battifolle.”

Fdi-Centrodestra per Empoli