Quattro alunni del Comprensivo di Volterra alla finale nazionale dei Giochi Matematici

Quattro alunni dell’Istituto Comprensivo Volterra, Matteo Ciandri (adesso in IIIA), Alberto Lottini (adesso in IIIA), Lorenzo Verdianelli (IIID) e Marta Marchi (ora in prima superiore), si sono classificati alle Semifinali della XXVIII edizione dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati dall'Università Bocconi, centro PRISTEM nella sede di Milano che si sono tenute l’11 settembre scorso. Alla finale hanno partecipato Alberto Lottini e Lorenzo Verdianelli ottenendo ottimi risultati tra cui un quarto posto.

“È un onore per la nostra città – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra – avere, nelle nostre scuole, alunni che hanno raggiunto un risultato così importante. Questo traguardo, oltre a dimostrare la loro preparazione e le loro capacità logiche e intuitive, evidenzia la qualità dell’offerta formativa delle nostre scuole e la professionalità e competenza dei docenti che, oltre a trasmettere il sapere, riescono a comunicare la passione e la gioia per la conoscenza. Un ringraziamento - conclude Luti - alle professoresse di matematica Marta Trafeli e Chiara Rumori per aver coinvolto le classi e per averle appassionate alla loro materia e un grazie particolare ad Alberto e Lorenzo con l’augurio di continuare a dialogare con una disciplina che rappresenta la poesia dell'intelligenza”.

Fonte: Ufficio Stampa