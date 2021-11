Raid notturno sulle auto a Porta al Prato, Bussolin (Lega Firenze): “Ora basta”

“Stamani i residenti di via Rucellai hanno avuto un brutto risveglio” denuncia Alessio di Giulio, Capogruppo al Q3 della Lega. “Permane a Firenze il degrado e l’insicurezza – denuncia il Capogruppo della Lega Firenze al Quartiere 3 Alessio Di Giulio – e ieri nella tarda notte ci sono stati molteplici furti nella zona Porta a Prato, dove molti automobilisti al ritorno dai ristornati in pieno centro hanno trovato le loro macchine con i finestrini spaccati e alcuni oggetti rubati”.

Una denuncia, quella della Lega, rilanciata a mezzo social. Ma purtroppo si tratta di un episodio non isolato.

“È una vergogna – dichiara il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Federico Bussolin – dato che da mesi ascoltiamo le denunce dei residenti, Porta Romana prima e Via Rucellai poi, che segnalano l’impossibilità di lasciare l’auto fuori la notte. Oltre al danno la beffa – continua – perché è accaduto vicino alla Leopolda, ben presidiata dalle forze dell’ordine in questi giorni. Porteremo il tema in Consiglio Comunale – conclude Bussolin – per chiedere all’Amministrazione quali soluzioni propone per risolvere questa

Fonte: Ufficio Stampa