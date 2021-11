Scossa di terremoto a Livorno: poco al largo della costa livornese è stata avvertita una scossa di magnitudo 3.5 in tutta la zona circostante. I sismografi dell'Ingv hanno registrato la scossa, seguita da altre di assestamento di magnitudo 2 e 2.1, alle 6.21 della mattina di oggi, sabato 20 novembre.

Al momento non si registrano danni ma in via precauzionale sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Livorno.

Intervenuti gli operatori e volontari della Protezione Civile e alle Forze dell'ordine impegnati.

Ne dà notizia il presidente della Regione Eugenio Giani.

L'ultimo terremoto a Livorno fu simulato: si parla infatti di un'esercitazione tenuta dai vigili del fuoco nel 2019. La prova venne utilizzata per gestire le tecniche di soccorso per cercare persone disperse sotto le macerie.

La nota della protezione civile di Livorno

La Protezione Civile del Comune informa che questa mattina è stata avvertita una scossa di terremoto sul nostro territorio. Si comunica che, oggi, 20 novembre, in via precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per valutare eventuali criticità nelle strutture.

La situazione è monitorata.

La scossa, di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 6.21 davanti alla costa livornese. Secondo i rilevamenti dell'istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 13 km di profondità ed epicentro a 15 km da Livorno. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.Vi sono state anche due scosse successive da 2.0 e 2.1.