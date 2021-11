Use Rosa aspetta Faenza, lo scontro diretto che vale doppio

E' la classica partita i cui punti valgono doppio. Domenica alle 18 al Pala Sammontana, l'Use Rosa Scotti riceve la visita della E-work Faenza (arbitri Martellosio di Buccinasco, Lanciotti di Porto San Giorgio e Pallaoro di Trento), squadra che era stata inserita nell'ipotetica fascia di classifica delle biancorosse e che, al momento, si trova proprio agli stessi due punti della Scotti. Insomma, un vero e proprio scontro diretto da non fallire visto il fattore campo.

"Basta vedere la classifica per capire l'importanza della partita - spiega coach Alessio Cioni - per arrivare alla salvezza bisogna assolutamente battere in casa le dirette concorrenti, perchè alla fine saranno proprio queste le partite che determineranno l'esito del campionato. Quindi dobbiamo affrontare la gara come se fosse una finale tenendo alti il ritmo e la concentrazione.

Noi ci stiamo avvicinando alla partita cercando di recuperare gli acciacchi, in particolare la Baldelli per la quale decideremo solo poco prima della palla a due dopo aver sentito il nostro staff sanitario". "Di fronte - prosegue - avremo una squadra che è sì una neo-promossa ma che ha un roster molto profondo nel quale ha inserito giocatrici che conoscono bene la categoria e quindi merita il massimo rispetto al di là della classifica che ha. Per portare a casa questa vittoria che per noi è fondamentale serviranno massima attenzione e concentrazione".



Fra i motivi di interesse della partita c'è poi l'esordio casalingo della nuova americana Jeune che, dopo il debutto prima della sosta a Lucca, si presenta per la prima volta al Pala Sammontana dopo una decina di giorni di lavoro con le compagne. Ovvio che molta dell'attenzione sarà dedicata a lei. E non solo da parte del pubblico ma anche di Faenza...



La gara sarà trasmessa come sempre in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use Basket Empoli