Un albero per Roberto e per chi non c'è più: il gesto di amore nel Chianti

Un albero, simbolo di vita, segno tangibile di un amore profondo che allunga le proprie radici estendendole dalla sfera intima di una famiglia, colpita da un grave lutto, alla dimensione pubblica, avvolta dall'abbraccio di una comunità.

Un acero donato e piantato in piazza Landi, a Strada in Chianti, per dire che alla fine di un percorso segue sempre un inizio e andare avanti diventa necessario, nonostante il dolore incolmabile per la scomparsa prematura dei propri familiari. Paola Pieraccioni ha perso il marito Roberto Del Sere solo 14 mesi fa a causa di un male inguaribile.

Al grande amore che la legava al compagno di vita la cittadina, residente a Strada in Chianti, ha voluto rendere omaggio, insieme alle figlie, arricchendo lo spazio pubblico con la donazione di una pianta all’amministrazione comunale. La cerimonia si è tenuta questa mattina ed è stata accolta con commozione dai familiari e dai cittadini di Strada in Chianti.

Il sindaco Paolo Sottani e l’assessore all'Ambiente Simona Forzoni hanno condiviso questo particolare momento che si è svolto in occasione della Giornata mondiale dell’Albero. “Ringraziamo ed esprimiamo tutta la nostra più calorosa vicinanza a Paola e alla sua famiglia – dichiara il sindaco - un gesto, pieno di amore e coraggio, che non attenua il dolore ma supporta il peso della perdita con l'affetto della comunità, l'albero ricorda la personalità affabile e vigorosa di Roberto e la sua passione per l'ambiente, l'amore per il bosco e i motori e più in generale il suo attaccamento alla vita”.

“Da oggi, ispirandoci alla donazione di Paola, – ha aggiunto l’assessore Forzoni – lanciamo l’iniziativa che invita le cittadine e cittadini di Greve in Chianti a donare al comune un albero per celebrare questa speciale giornata ed arricchire il patrimonio arboreo del comune, un bene collettivo che contribuisce a rendere il nostro territorio e l'ambiente in cui viviamo più sostenibile e si unisce all’impegno della comunità internazionale che combatte il fenomeno della deforestazione”.

L'amministrazione comunale rivolge inoltre un ringraziamento particolare a Vanessa Berlincioni, altra cittadina di Greve in Chianti, che ha messo a dimora due piccoli noci al parco del Passo dei Pecorai per prendersene cura insieme ai figli. Chi fosse interessato a donare e piantumare alberi negli spazi pubblici del Comune può contattare l’Ufficio Ambiente: geom. Simone Coccia Tel 055.85.45.273, e.mail s.coccia@comune.greve-in-chianti.fi.it.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino