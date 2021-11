Aggressione col coltello alla festa per la patente, arrestato un uomo

Violento scontro tra persone dell'Est Europa in un appartamento di Abbadia San Salvatore. Alle 2 di notte i carabinieri di Montalcino sono intervenuti sabato sera. L'occasione del ritrovo degli uomini era il festeggiamento per la patente di guida conseguita da uno di loro.

A causa presumibilmente dell'alcol la festa è diventata una lite e un uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate e tentato omicidio con un coltello da cucina. Ha opposto resistenza ai carabinieri dopo aver ferito gravemente un connazionale con un taglio alla testa. Il ferito è stato trasferito in codice rosso in ospedale, l'arrestato è stato portato nel carcere di Siena.