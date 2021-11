Al Piccolomini si legge Iacopo Melio: gli studenti incontrano l'autore di "Tutti i fiori che sei"

Nei giorni scorsi, venerdì 12 novembre, la classe 2C del liceo scienze umane opzione economico-sociale dell'ISS Piccolomini di Siena, ha avuto un incontro online con il Consigliere regionale Iacopo Melio.

L'incontro, organizzato dal professor David Busato, ha avuto come argomento il recente libro di Melio "Tutti i fiori che sei" (Rizzoli editore). Gli studenti, che hanno letto in classe il libro, hanno avuto modo di porre a Melio una serie di domande e riflessioni sul libro e su tematiche importanti come la disabilità, l'odio sui social e molto altro.

L'istituto Piccolomini di Siena ringrazia Iacopo Melio per la partecipazione.