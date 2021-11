Basket Castelfiorentino: Gialloblu inarrestabile, ma le donne ancora ko

Inarrestabile Gialloblu.

Nella quarta giornata del campionato di Promozione i ragazzi di coach Dario Chiarugi conquistano il quarto acuto ai danni del Baloncesto imponendosi al PalaBetti per 64-57. Una vittoria che permette alla truppa castellana non solo di difendere l’imbattibilità e con essa il primo posto in classifica, ma anche di allontanare una diretta inseguitrice.

Gara intensa e combattuta per tutte le quattro frazione di gioco, pur con i gialloblu riusciti a chiudere tutti i parziali con la testa avanti. Dopo il 21-18 del primo quarto, infatti, Ciampolini e compagni hanno provato a scappare nella seconda frazione andando al riposo lungo sul +7 (38-31), vantaggio che però gli ospiti hanno colmato al rientro dagli spogliatoi quando hanno ricucito fino al 48-46 del 30′. Nell’ultimo quarto, però, i gialloblu hanno ripreso in mano il controllo, allungato e gestito la volata finale.

Prossimo impegno domenica 28 novembre, di nuovo al PalaBetti, contro la Pallacanestro Liberi e Forti.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BALONCESTO 64-57

Parziali: 21-18, 38-31 (17-13), 48-46 (10-15), 64-57 (16-11)

Tabellino: Gronchi 10, Turini 6, Castellacci 6, Meoni 7, Cavini 5, Ciampolini 10, Talluri 7, Caggiano 7, Buti 4, Zampacavallo 2. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Arbitri: Lodovichi di Impruneta, Giachi di Firenze.

Basket Castelfiorentino femminile

Altra sconfitta amara per il Basket Castelfiorentino femminile che, dopo il ko all’overtime nel debutto casalingo, esce sconfitto in volata anche all’esordio esterno: sul parquet del Wolf Pistoia finisce 67-65 la seconda giornata del campionato di serie C femminile.

Proprio come la scorsa settimana, a pesare sono state le assenze ed anche gli episodi finali, dopo una gara divertente con gli attacchi sugli scudi da entrambe le parti e con le gialloblu protagoniste di una buona prestazione a cui è mancato solo quel guizzo in più sul finale per portare a casa i primi due punti stagionali. Avvio autoritario per la truppa castellana, che ha chiuso la prima frazione sul 13-19, salvo poi subire la rimonta locale ed andare al riposo in perfetta parità (33-33). Nella ripresa la gara è proseguita sul filo dell’equilibrio (46-47 al 30′) finché, in un finale al cardiopalmo, gli episodi hanno deciso il match.

Prossimo impegno venerdì 26 novembre al PalaGilardetti contro il Pistoia Junior.

WOLF PISTOIA – BASKET CASTELFIORENTINO 67-65

Parziali: 13-19, 33-33 (20-14), 46-47 (13-14), 67-65 (21-18)

Tabellino: Bellantoni 12, Ulivieri 12, Cinali 15, Lucchesi 5, Tortorelli 7, Banchelli 4, Masi 6, Bongini 4, Fanelli, Andries, De Felice. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Filippelli di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa