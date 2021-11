Cadaveri nelle valigie, chiesto rinvio a giudizio per Elona Kalesha

Chiesto il rinvio a giudizio per la 36enne Elona Kalesha, 36enne in carcere accusata dell'omicidio degli ex suoceri Shpetim e Teuta Pasho, coniugi albanesi ritrovati cadavere in delle valigie trovate nei campi tra Sollicciano e la Fi-Pi-Li a dicembre dello scorso anno.

In base alle indagini, coordinate dal pm Ornella Galeotti e condotte dai carabinieri, la donna, ex fidanzata del figlio dei coniugi Pasho, li avrebbe uccisi per impedire che rivelassero che lei aspettava un bambino da un altro uomo. L'udienza preliminare è stata fissata per il 3 dicembre.