Camper Uiltucs parte da Empoli per la sicurezza nel lavoro

Informare le lavoratrici e i lavoratori del turismo, del commercio, della cooperazione e dei servizi sui rischi e le attenzioni da porre nei luoghi di lavoro e, allo stesso tempo, sensibilizzarli maggiormente sulla loro salute e sicurezza. Un impegno che deve diventare quotidiano e concreto da parte di tutti. Si chiama “Fallo in sicurezza” l’iniziativa che porterà il camper della UILTuCS Toscana in giro per tutta la regione. Oltre 1200 km divisi in più di 33 tappe complessive, che vedere coinvolti oltre 150 delegati sindacali: partenza martedì 23 novembre in piazza Farinata degli Uberti a Empoli e arrivo il 15 dicembre a Firenze.

Sulla scia della campagna #ZeroMortiSulLavoro lanciata dalla UIL a livello nazionale per sensibilizzare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche la UILTuCS ha deciso di far sentire la sua voce in Toscana. Nelle piazze principali e nei luoghi di lavoro il camper sarà il punto attorno a cui far incontrare le lavoratrici e i lavoratori del turismo, del commercio, della cooperazione e dei servizi, amministratori locali, esponenti politici e istituzionali per discutere di un tema fondamentale come la salute e la sicurezza.

“La UILTuCS Toscana ha deciso di dar vita a questa iniziativa per sensibilizzare e informare le lavoratrici ed i lavoratori del turismo, del commercio, della cooperazione e dei servizi sul loro inalienabile diritto di lavorare in un ambiente sicuro - spiega Marco Conficconi, Segretario Generale UILTuCS Toscana -. Uno sforzo che siamo orgogliosi di compiere per far conoscere maggiormente alle lavoratrici ed ai lavoratori, i loro diritti in materia di sicurezza ma anche le soluzioni possibili. Un’iniziativa, insomma, che nasce dal tentativo di contrastare alcuni cambiamenti negativi derivati dalla crisi pandemica. Cambiamenti che hanno fatto ritenere a molte società che si possa risparmiare a scapito della sicurezza dei lavoratori. Non è così e Noi lo vogliamo affermare con chiarezza: si possono fare utili anche continuando ad investire nella sicurezza dei propri lavoratori. Per questo - aggiunge Conficconi - saremo, oltre che alle lavoratrici ed ai lavoratori, insieme a molti amministratori locali nelle piazze, fuori dai luoghi di lavoro e davanti ai centri commerciali per ribadire che la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere un impegno che ci riguarda tutti, aziende e lavoratori”.

“Questa massiccia campagna informativa targata UILTuCS Toscana è stata realizzata anche grazie a chi nella sicurezza ci crede e si sforza di promuoverla, sia per i lavoratori che per le aziende iscritte, fornendo un contributo concreto, gli enti bilaterali (EBCT, EBTT ed EBITTOSC) - conclude Conficconi – enti che condividono con noi l'importanza del messaggio che vogliamo inviare a tutti i toscani: il tuo lavoro Fallo in Sicurezza!”

Di seguito le tappe del camper:

- Partenza martedì 23 novembre da piazza Empoli

- 24 novembre Scandicci, Signa, Lastra a Signa e Montelupo

- 26 novembre Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Figline Valdarno, Barberino di Mugello e Borgo San Lorenzo

- 27 e 28 novembre a Firenze

- 29 novembre Prato e Montemurlo

- Agliana, Quarrata, Pistoia e Montecatini Terme

- Lucca, Viareggio, Forte dei Marmi, Massa, Carrara, Aulla

- Livorno, Cecina, Piombino e l'isola d'Elba

- Follonica, Grosseto, Orbetello

- Siena, Poggibonsi, Colle Val d’Elsa

- Arezzo, Cortona, San Giovanni Valdarno, Montevarchi

- Ultima tappa a Firenze il 15 dicembre con una grande festa con tutte le delegate ed i delegati che hanno partecipato attivamente all'iniziativa

Sarà possibile l'iniziativa nella pagina Facebook della UILTuCS Toscana.

Fonte: Uil Toscana