Cantiere all'ex Sert in conclusione, chiuso tratto di via dei Neri a Empoli

Nelle giornate di mercoledì 24 novembre 2021 e giovedì 25 novembre 2021, dalle 7 di mattina alle 18 per entrambi i giorni, verrà chiuso temporaneamente il primo tratto di Via dei Neri (da PIazza XXIV Luglio a via Da Vinci), per poter svolgere l’attività di installazione di degrassatore e vasca bicamerale nel cortile dell’edificio “Ex Sert”, che accoglierà a breve la nuova casa della salute e il condominio solidale "Freedom".

Com’è avvenuto nelle scorse settimane per altre chiusure simili l’accesso a Piazza del Popolo sarà comunque consentito da Via Ferrucci, attraverso Via Giuseppe del Papa, in quanto la telecamera di controllo sarà disattivata negli orari utili ai lavori previsti. Dunque si entrerà in Via del Papa, si svolterà a destra in Via Leonardo da Vinci e si potrà poi raggiungere Piazza del Popolo attraverso il solito percorso di Via De Neri.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa