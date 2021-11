Congresso Anpi Montelupo Fiorentino, appuntamento al circolo Arci "Il Progresso"

Il prossimo 26 novembre si terrà, presso il Circolo Arci "Il Progresso" di Montelupo, via Rovai 41, il IV congresso della sezione ANPI di Montelupo Fiorentino, "25 aprile".

Il congresso è aperto pubblico ma per poter partecipare con il proprio voto bisogna essere in regola con l'iscrizione per il 2020, oppure, essere stati iscritti nel 2019 e nel 2021, certificando l'impossibilità all'iscrizione nel 2020.

Il congresso inizierà alle 18 con una pausa cena alle 20 (facoltativa) al costo di 10 euro.

È preferibile la conferma della partecipazione rispondendo a questa mail o telefonando ai seguenti numeri:

Bruno, 3331213268 - Andrea, 3804524969.

Per accedere al congresso è obbligatorio il Green Pass. All'incontro sarà presente per l'ANPI Provinciale di Firenze Roberto Franchini.