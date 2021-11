Covid, l'interrogazione del Pd pistoiese: "La Giunta comunale è vaccinata?"

Con un'interrogazione consiliare, il Gruppo del Partito Democratico a Pistoia ha chiesto se ad oggi tutti i membri della Giunta pistoiese siano vaccinati e se si intenda promuovere iniziative di sostegno alla campagna vaccinale contro il Covid-19 coinviolgendo tutto il Consiglio.

"La vaccinazione - si scrive in una nota - è lo strumento principe per attutire e poi debellare il Covid-19, e si ritiene che per primi i rappresentanti delle istituzioni debbano dare concretamente l’esempio e sostenere la campagna di estensione del Vaccino, come trasversalmente si sta facendo da tempo.

Auspichiamo che tutta la Giunta, nessuno escluso, si stia attivando in questo senso e che ci sia la piena convinzione rispetto alla vaccinazione, andando incontro agli sforzi che soprattutto il personale medico e infermieristico stanno sostenendo con enorme impegno e responsabilità".

Fonte: Ufficio Stampa