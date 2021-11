Dal Club Alpino Italiano alle Vie dei Medici, crocevia a Cerreto Guidi

Unire l’esperienza dei cammini del Club Alpino Italiano con i cammini medicei. E’questo il senso dell’incontro che si è tenuto a Cerreto Guidi fra la Prof. Patrizia Vezzosi, responsabile del progetto/rete Le Vie dei Medici e il Presidente del CAI Toscano Giancarlo Tellini. All’iniziativa ha preso parte un gruppo CAI di 60 persone che si è ritrovato alla Villa Medicea.

Il Club Alpino Italiano non concentra infatti esclusivamente la propria attività in zone montane, mostrando grande interesse ai cammini e agli itinerari storici e culturali. E’per questo che l’attività del CAI ha incrociato il lavoro della Prof. Patrizia Vezzosi che in questi anni ha contribuito ad approfondire la conoscenza degli itinerari medicei.

Per l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi è intervenuto il Vice Sindaco Paolo Feri: "Siamo lieti, come Amministrazione comunale, di aver ospitato l’incontro e ci auguriamo che sia solo il primo appuntamento tra CAI e Le Vie dei Medici sulla via del raggiungimento degli obiettivi prefissati".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa