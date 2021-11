Dalla Leopolda al futuro di Pisa, assemblea comunale di Italia Viva

"Dalla Leopolda un messaggio chiaro: la prospettiva politica di un soggetto politico nuovo, ampio, riformista ed europeista è quella per la quale lavoriamo, a livello nazionale ma anche e soprattutto per il futuro di Pisa".

Con queste parole Anna Ferretti e Michele Passarelli Lio, coordinatori provinciali di Italia Viva, lanciano la prossima iniziativa pisana del partito di Matteo Renzi.

"Mercoledì 24 Novembre, alle ore 21, presso il Circolo Pisanova, in Via Frascani a Pisa, si terrà l’assemblea comunale dei nostri iscritti e simpatizzanti; partendo da quello che ci siamo detti in questo fine settimana a Firenze, ragioneremo su come affrontare politicamente il periodo che ci separa dai prossimi impegni elettorali, soprattutto per quanto riguarda le prossime elezioni comunali a Pisa".

"Italia Viva, in questi mesi, si è molto impegnata per la nascita di un Laboratorio Riformista che insieme alle esperienze di +Europa ed Azione, ha messo allo stesso tavolo due importanti esperienze civiche come quella dei Riformisti e del Patto Civico; insieme stiamo già lavorando con una prospettiva comune ed insieme iniziamo ad elaborare idee per la Pisa del 2050".

"Insieme ai nostri compagni di viaggio, per lavorare meglio e con migliori risultati, crediamo sia necessario essere in tanti; è il momento di mettersi in gioco per la costruzione di una nuova politica, in Italia ed a Pisa. La nostra assemblea di mercoledì 24 ha questo obiettivo, proporre, ascoltare e rimboccarci le maniche, perché, ne siamo convinti, è con la passione e con l’impegno che la Politica si potrà, finalmente, mettere al servizio dei cittadini".

Fonte: Italia Viva Pisa