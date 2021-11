Dopo lo stop di due anni dovuto alla pandemia, sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 al Palazzetto dello Sport di Prato – Piazzale del Palazzetto 1 - orario 10/19 - torna “Un gatto per amico”, l’Esposizione Internazionale Felina organizzata sotto l'egida di ENFI - Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, finalmente in presenza, per ammirare e conoscere i gatti più belli, rari e particolari del pianeta.

Nei due giorni molti gatti, appartenenti a decine di specie diverse, provenienti sia dall’Italia che dall’estero, saranno in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti nel Campionato Internazionale. Ci saranno le razze più classiche, persiani, esotici, ragdoll e blu di Russia, ma anche alcuni esemplari di razze rare. A valutare la rispondenza agli standard internazionali sarà una giuria composta da: Genevieve Paquet-Franc (Belgio), Marie-Claude Lemaigre (Belgio), Brigitta Redford (Germania), Chiara De Luca (Italia), Gianfranco Mantovani (Italia), Fabrice Calmes (Francia).

All’interno dell’esposizione gli stand “Tutto per il gatto”, con mangimi, accessori e oggettistica a tema felino.

Saranno ospiti della manifestazione due associazioni di volontariato: l’oasi felina di Prato "La Bogaia" - nata per volontà del Comune di Prato più di dieci anni fa, la struttura gestita dall’associazione “Oasi Felina di Prato odv” si occupa di accogliere, curare e cercare adozione ai gatti abbandonati – e “Felix&Co” di OIPA Modena, fondata per aiutare i gatti disabili “a trazione anteriore”.

Sarà inoltre presente un desk informativo con una veterinaria specializzata in dermatologia.

Biglietti 7,50/5,50 euro, riduzioni per bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, adulti over 70, militari, diversamente abili, ingresso libero per bambini fino 4 anni e diversamente abili non autosufficienti. Ingresso con Green Pass (In entrambi i giorni, dalle 8 alle 17, la cooperativa sociale Avvenire effettua tampone antigenico rapido con rilascio immediato di Green Pass per coloro che ne avessero necessità).

PROGRAMMA

SABATO 27 novembre

ore 10.00 APERTURA AL PUBBLICO e inizio giudizi

ore 14.00 RING ENFI CON PREMIAZIONI

ore 16.00 BEST IN SHOW e premiazioni

ore 19.00 CHIUSURA ESPOSIZIONE

DOMENICA 28 novembre

ore 10.00 APERTURA AL PUBBLICO e inizio giudizi

ore 14.00 RING ENFI CON PREMIAZIONI

ore 16.00 BEST IN SHOW e premiazioni

ore 19.00 CHIUSURA ESPOSIZIONE

Biglietti

Intero 7,50 euro

Ridotto 5,50 euro (bambini di età compresa tra 6 e 12 anni e adulti over 70, militari, diversamente abili)

Fra le iniziative speciali: solo sabato 27 novembre ai primi 500 visitatori “un omaggio gattoso” (fino ad esaurimento scorte).

Ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni e diversamente abili non autosufficienti

Si ricorda che è vietato l'accesso con animali al seguito, anche in trasportini o apposite borse e per ragioni organizzative non sarà possibile uscire e rientrare dall’expo.

Info

www.ungattoperamico.it/page-Prato2021

Fonte: Ufficio stampa