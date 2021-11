Festival dei Popoli 2021, presenti anche CNA e Enegan con il premio "Energie rinnovabili"

CNA Toscana e CNA Cinema e Audiovisivo rinnovano anche quest’anno la partnership con il Festival dei Popoli 2021, il più importante Festival internazionale di Cinema-documentario che si svolge in Italia, nell’ambito del quale verrà istituto il nuovo premio “Energie rinnovabili” in collaborazione con Enegan Arts, CNA Toscana, CNA Toscana Centro e CNA Firenze.

La scelta di questo particolare e nuovo riconoscimento è data dal fatto che questo tipo di cinema va interpretato come un esempio di energia rinnovabile, ovvero una pratica che genera ulteriori spinte all’innovazione e all’azione artistica. Il premio sarà conferito il 24 Novembre p.v. al regista Michelangelo Frammartino che in questa occasione terrà anche una masterclass gratuita alle 11,30 presso il cinema “La Compagnia”. L’ingresso sarà gratuito previo esaurimento posti, con possesso di Green Pass. Per maggiori informazioni scrivere a info@festivaldeipopoli.org

Come sottolinea Emanuele Nespeca, Presidente di Cna Cinema e Audiovisivo Toscana “CNA Toscana con il raggruppamento di interesse Cinema e Audiovisivo ancora una volta vuole essere vicino al Festival dei Popoli alla sua 62 edizione, perché lo consideriamo un’eccellenza nel settore. Così come consideriamo il genere documentario, oggi più che mai, fondamentale per raccontare l’evoluzione della nostra società e se possibile anticipare anche scenari futuri. Il premio che consegneremo al Festival a Michelangelo Frammartino vuole premiare uno tra i registi più radicali e rilevanti nel panorama internazionale degli ultimi 10 anni. Maestro artigiano capace di mettere al centro del proprio lavoro una energia creativa che si rinnova di opera in opera con costante e ferma rivoluzione con le immagini.”

La partecipazione di Enegan insieme a CNA Toscana al premio e al Festival permette di dare un segnale agli artisti, alle aziende, alle tante storie che devono ancora essere raccontate, a tutte quelle già archiviate e che fanno parte della nostra memoria. Il trader di luce, gas e telecomunicazioni si è da sempre dimostrato vicino a questo tipo di iniziative. Nasce infatti con questo intento EneganArt, giunto alla sesta edizione, che ha l’obiettivo di sostenere e dare visibilità ad artisti che, altrimenti, non avrebbero possibilità di farsi notare al grande pubblico.

Michelangelo Frammartino è tra i registi più radicali e rilevanti emersi nel panorama internazionale degli ultimi 10 anni. Il premio che gli andremo a conferire non è un premio alla carriera ma alla capacità di produrre opere e approcci al cinema che riportino al centro l’energia creativa, le pratiche artistiche ed artigianali, temi e argomenti coraggiosi e ambiziosi. Frammartino è oggi uno sperimentatore entusiasta, che alterna corsi e seminari presso le scuole di cinema e le università a installazioni al MOMA di New York (Alberi, 2013). La sua opera parte sempre da una relazione “fisica” con un luogo, un ambiente la cui connotazione specifica va ben oltre il concetto di location per informare la natura stessa del film, scavando in profondità un nuovo solco per il “cinema del reale” che oggi rappresenta una delle frontiere più vive e interessanti della settima arte.

Ma gli appuntamenti di CNA Toscana al Festival dei Popoli non finiscono qui. Venerdì 26 novembre si svolgerà infatti uno SHOWCASE al MAD (Murate Art Disctrict Firenze, Venerdì 26 novembre a partire dalle ore 17.00. Si tratta di un doppio evento rivolto alle imprese associate e non, che avranno così modo di entrare a contatto diretto con CNA e un’occasione unica per conoscere gli associati dello stesso settore, e scambiare idee, prodotti e proposte e fare il punto sugli obiettivi realizzati dalla nostra Associazione e su quelli in dirittura d’arrivo

Il Festival dei Popoli è un appuntamento irrinunciabile per gli addetti ai lavori, tant’è che il programma ufficiale degli scorsi anni ha visto 100.000 presenze, 10.000 brochure, 1.000 cataloghi e quest’anno una ancora maggior visibilità grazie al rafforzamento della presenza digitale su piattaforma MyMovies e un nuovo sito web.

Fonte: Ufficio stampa