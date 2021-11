Fidapa Empoli avvia il nuovo anno sociale ad Artimino

Valorizzare l’identità del territorio empolese e, in particolare, le specificità del tessuto produttivo e del patrimonio storico, artistico e culturale, è uno dei macro obiettivi della nuova programmazione della Fidapa BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) Sezione di Empoli, presieduta da Benedetta Taddei per il biennio 2021-2023.

Una progettualità, questa, da realizzare in stretta collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio come è stato sottolineato dalla stessa presidente Taddei ad apertura dell’anno sociale 2021-2022, inaugurato tramite un apposito evento nei locali della villa medicea La Ferdinanda, nella Tenuta di Artimino, alla presenza di numerosi ospiti e delle stesse socie, che hanno aderito all’iniziativa, fermamente convinti dell’importanza di lavorare insieme per il migliore futuro possibile della propria comunità, soprattutto alla luce dell’esperienza maturata a causa della pandemia.

L’invito è stato prontamente raccolto da più soggetti, già attivi sul territorio a vario livello e interessati a una progettualità corale, finalizzata a rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità e a valorizzarne le eccellenze, tramite iniziative che ne favoriscano la conoscenza nella popolazione, a partire dai giovani.

“Non ci aspettavamo una così ampia adesione, di cui ringrazio tutti anche a nome delle nostre socie - dichiara Taddei -. E’ l’inizio di un cammino, che coinvolgerà progressivamente tutte le associazioni che vorranno aderire a questa progettualità di ripartenza e ricostruzione, dopo il periodo difficile determinato dalla pandemia”.

A testimoniare questa pronta disponibilità sono stati in tanti a partire dalla sindaca del Comune di Empoli Brenda Barnini, dal presidente del Consiglio comunale di Empoli Alessio Mantellassi e dal proposto della Collegiata Sant’Andrea Don Guido Engels, che hanno partecipato all’evento, augurando buon lavoro e sottolineando soprattutto l’importanza di fare rete e di collaborare, tutti insieme, come costruttori del futuro della propria comunità.

All’apertura del nuovo anno sociale erano presenti, fra gli altri, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Empoli il tenente colonnello Daniele Riva, il presidente di Astro (Associazione per il sostegno terapeutico riabilitativo in oncologia) Paolo Scardigli, il presidente del Lions Empoli Riccardo Taverniti, il presidente del Lions "Ferruccio Busoni" Saverio Crea, il presidente del Rotary Club di Empoli Giuseppe Pisacreta, la presidente della Pro loco di Empoli Grazia Arrighi, il presidente dell’associazione Atriké Jacopo Periti, la presidente della sezione empolese Fratres Francesca Pinochi, il presidente dell’associazione Cittadini per la salute Alessandro Bini, per la Fidapa Sezione di San Miniato la presidente Loredana Petriccione e la socia Daniela Vallini, e il presidente del Circolo Arti figurative di Empoli Silvano Salvadori, che ha ricordato il patrimonio di storia e di cultura attraverso alcuni dei cittadini illustri della città. L’iniziativa è stata resa possibile grazie anche al contributo di Banca Medionalum.

Il nuovo comitato di presidenza di sezione (cps) della Fidapa empolese è già operativo: per il prossimo biennio 2021-2023, oltre a essere presieduto da Benedetta Taddei, è rappresentato da Daniela Malanima (vice presidente), Patrizia Sani (segretaria), Lucia Ceccanti (tesoriera) e da Maria Antonietta Cruciata (past president). La segretaria esecutiva è Giulia Taddei, mentre le socie elette nel direttivo sono Martina Biondi, Maria Cira D’antuono, Elisabetta Renieri, Costanza Bonistalli, Marta Tozzini, Cristina Marconi. Fanno parte del collegio dei revisori Lina Franco, Maria Grazia Mazzoni, Morena Rinaldi. La rappresentante young è Simona Rosati.

