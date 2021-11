Giornata dell’albero: piantumazioni nelle scuole di Bientina

In occasione della Giornata Nazionale dell'Albero del 21 Novembre, il Comune di Bientina ha deciso di organizzare una serie di piantumazioni nelle scuole comunali del territorio.

Un'iniziativa volta non solo a celebrare questa ricorrenza, divenuta ormai un punto di riferimento per chi ha a cuore la salvaguardia del pianeta e la protezione della biodiversità, ma anche a ricordare la straordinaria importanza delle piante per la vita dell'uomo e per la qualità dell’ambiente.

Con lo scopo di divulgare e sensibilizzare le nuove generazioni di Bientina, il Comune ha scelto in questi giorni di posare cinque alberi nei giardini delle scuole dell'infanzia e primaria di Quattro Strade ed ulteriori tre giovani alberi nel giardino della scuola secondaria di primo grado a Bientina.

Presente la Dirigenza Scolastica che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa e la partecipazione del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, con la Sezione Soci Coop della Valdera ed il Corpo forestale dei Carabinieri della Biodiversità di Lucca - Montefalcone che hanno contribuito all'acquisto delle nuove piante messe a dimora e raccontato ai ragazzi e alle ragazze l'importanza ed il contributo che gli alberi donano alla nostra vita.

"Un gesto simbolico per costruire ed arricchire la sensibilità dei Nostri ragazzi- dichiara l’Assessora all’Ambiente del Comune di Bientina Desiré Niccoli -. Un albero alla volta, un seme posto in una terra fertile che speriamo possa ampliare la consapevolezza delle nuove generazioni”.

Fonte: Comune di Bientina - Ufficio stampa