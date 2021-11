In caserma col martello per minacciare la ex moglie: arrestato 46enne

Sapeva che la ex moglie sarebbe andata a denunciarlo e per questo è arrivato in caserma dai carabinieri con un grosso martello nascosto sotto il giubbotto. Per fortuna è stato bloccato proprio dai militari: parliamo di un operaio 46enne di Carrara, arrestato per atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di arma impropria.

Venerdì sera la ex moglie, 39enne di Carrara, aveva deciso di chiedere aiuto dopo le continue minacce e persecuzioni da quando si era lasciata. L'uomo, sapute le sue intenzioni, ha minacciato di morte la donna al telefono. La telefonata è stata sentita anche dai carabinieri in vivavoce, poi l'arrivo dell'uomo ha fatto scattare le manette. Il 46enne si trova in carcere a Massa e l'arresto è stato convalidato.