I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti, a partire dal primo pomeriggio di oggi, nel centro storico di Siena, in via della Diana, per un incendio scaturito all'interno della cucina di una abitazione. Il personale dei vigili del fuoco, dopo aver soccorso l'occupante poi affidata ai sanitari del 118, ha effettuato il completo spegnimento del materiale interessato dall'incendio e posto in sicurezza il locale.