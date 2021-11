La musica romantica a Vinci: repertorio da Schumann a Beethoven

Sabato 27 novembre ore 21 al Teatro di Vinci va in scena il concerto LA MUSICA ROMANTICA - Da Schumann a Beethoven.

La serata prevede l'esecuzione dei grandi classici del repertorio romantico per pianoforte e violoncello. La Terza Sonata op. 69 di L. van Beethoven aprirà il concerto.

Dopo un bellissimo primo movimento, fatto di calde e lineari melodie e dai tratti ancora classici, si passa al secondo movimento, creazione di alta fantasia, vivace e scherzoso; il finale (terzo movimento) riconduce all’eleganza armonica dell’inizio, con tratti quasi teatrali che sfogano nel botta e risposta dei due strumenti.

Il concerto proseguirà con l’esecuzione di due opere del compositore romantico Robert Schumann, di cui verranno suonati i 5 Stücke im Volkstone (Cinque pezzi in tema popolare) ed i Fantasiestücke (Pezzi Fantastici) op. 73.

Con i Cinque pezzi, Schumann compie un’esaltazione della musica popolare, tratto caratteristico del romanticismo musicale, consegnando all’ascoltatore brani dal carattere unico e caratteristico; i tre Pezzi Fantastici, invece, sono un caposaldo della musica romantica, e regalano struggenti emozioni e suggestioni, poiché la musica aveva, secondo i romantici, il potere di evocare sensazioni e ricordi, di esprimere aspirazioni e sogni, di esprimere la vera essenza dell'animo umano.

Il concerto sarà impreziosito da alcuni interventi dell’attore Mattia Fornabaio, che introdurrà i brani raccontando particolarità sui due compositori e sulle opere.

Ilaria Posarelli - Pianoforte

Emilio Pischedda - Violoncello

Con interventi di Mattia Fornabaio

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

329 8574777 - 333 2883802 (anche tramite WhatsApp)

ilariaemattiapresentano@gmail.com

OPPURE:

0571 933285 - ufficioturistico@comune.vinci.fi.it

Biglietti:

- Intero €12,00

- Ridotto €10 (Under 25, Over 65, Residenti nel Comune di Vinci)

- Bambini €5 (Fino a 12 anni)

Accesso consentito secondo le norme anti-Covid19 in vigore.

Fonte: Ufficio stampa