Lavoro nelle confezioni di Empoli e non solo, le offerte della settimana

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all'indirizzo empoli1@synergie-italia.it

Di seguito le offerte disponibili questa settimana:

ADDETTO/A ALLA RIFINITURA E TERMONASTRATURA

La risorsa dovrà occuparsi della cucitura e della rifinitura finale di indumenti impermeabili.

La risorsa, utilizzando le principali tipologie di macchine da cucire, si occuperà della termonastratura, cucitura e della rifinitura finale del prodotto.

Si richiede esperienza pregressa nella mansione, capacità di utilizzo di macchine da cucito e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_alla_rifinitura_e_termonastratura

CAT.PROTETTA PULIZIE

La risorsa dovrà occuparsi di effettuare pulizie presso locali industriali. La risorsa dovrà essere iscritta alle liste del collocamento mirato l. 68/99.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/catprotetta_pulizie_94641/it/

ADDETTO/A AVANZAMENTO PRODUZIONE

La risorsa si occuperà di garantire il corretto avanzamento della produzione e di fare da tramite tra i vari reparti e il responsabile della produzione.

Il candidato deve essere in grado di utilizzare il gestionale GeaSoft e deve aver maturato esperienza nella mansione.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_avanzamento_produzione

STAGE CENTRALINO AMMINISTRAZIONE

La risorsa dovrà occuparsi di svolgere le classiche attività di centralino (smistamento telefonate in entrata ed in uscita, confronto con clienti e fornitori) e, affiancata da un tutor, verrà formata per lo svolgimento delle attività di amministrazione. La risorsa ideale, oltre a valutare positivamente lo stage, possiede dimestichezza nell' utilizzo del pc, spiccate capacità di gestione delle chiamate in entrata, doti organizzative e precisione.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/stage_centralino_amministrazione

ADDETTO/A ALLA PREMONTA

La risorsa sarà inserita nel reparto del montaggio e in particolare sulla macchina per la premonta.

La risorsa deve aver maturato esperienza pregressa nella mansione e possedere buona manualità.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_alla_premonta

PERITI ELETTROTECNICI E MECCANICI

Le risorse, inserite nel reparto di produzione, si occuperanno contemporaneamente delle mansioni legate all'assemblaggio dei forni e alla loro manutenzione.

Requisito fondamentale è rappresentato dall'aver conseguito un diploma in elettrotecnica o meccanica. Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale ed essere disponibili da subito.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-vald’elsa

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/periti_elettrotecnici_e_meccanici

