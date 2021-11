Minaccia di morte la moglie: arrestato a Firenze

A pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un altro caso di maltrattamenti a Firenze ha portato all'arresto di un uomo. La notte scorsa la polizia è intervenuta a Firenze nell'appartamento di una coppia, dove al culmine di un'aggressione che ha costretto la donna a rifugiarsi in camera da letto, il marito 55enne è finito in manette.

Secondo le ricostruzioni gli episodi di aggressione nei confronti della donna sarebbero andati avanti dal 2017, diventando quasi giornalieri durante il lockdown del 2020, nei mesi delle restrizioni più ferree dovute alla pandemia. Il reato contestato è maltrattamenti in famiglia.

La notte scorsa, dopo che sarebbe tornato a casa ubriaco, il 55enne avrebbe iniziato ad alzare la voce perché non trovava il cellulare accusando la moglie di averglielo nascosto. Nonostante lei si sia offerta di aiutarlo nella ricerca, lui le si sarebbe scagliato contro, insultandola e minacciandola di morte. A questo punto la donna si sarebbe rifugiata in camera e lui avrebbe continuato ad inveire anche da fuori, prendendo a calci la porta della stanza. Una concatenazione di eventi avrebbe poi portato all'arrivo prima dei soccorsi e poi delle forze dell'ordine. L'uomo infatti si sarebbe ferito accidentalmente alla mano con una bottiglia di vetro, e lui stesso per questo avrebbe chiamato il 118. I sanitari, una volta sul posto, hanno trovato la moglie chiusa in camera e hanno richiesto l'intervento della polizia. Solo all'arrivo degli agenti la donna è uscita dalla stanza. Oltre all'arresto, nell'appartamento sono state rinvenute e sequestrate due pistole semiautomatiche che l'uomo deteneva legalmente ma in una casa diversa da quella dichiarata. In un'altra casa sempre nella sua disponibilità e sempre in provincia di Firenze la polizia ha anche sequestrato in via cautelativa due fucili da caccia e una pistola, armi anch'esse detenute dal 55enne regolarmente.