Il Piccolo Principe di Viareggio conferma le Tre Forchette Gambero Rosso

Un grande risultato, una splendida conferma di un’eccellenza che è un vanto per la città. Il Piccolo Principe a Viareggio del Grand Hotel Principe di Piemonte ottiene le “Tre forchette”, il massimo della valutazione ne “I ristoranti d’Italia 2022” del Gambero Rosso. L’ufficializzazione dei risultati quest’oggi lunedì 22 novembre al Marriott Park Hotel di Roma in un evento tornato live e che ha visto riuniti tutti i migliori esponenti dell’enogastronomia italiana (dai bistrot alle birrerie, dai locali etnici alle trattorie fino ai grandi ristoranti).

Uno splendido risultato per lo chef Giuseppe Mancino e la sua brigata di cucina. L’appuntamento delle valutazioni del Gambero Rosso segna la ripartenza alla grande di un settore che ha dovuto far fronte a notevolissime difficoltà dettate dalla pandemia. Ed essere fra i più acclamati interpreti della cucina italiana contemporanea è motivo di grande soddisfazione per chef Mancino e la proprietà di una struttura che si conferma al top nazionale per la qualità dell’offerta proposta.

Naturalmente felice lo chef Giuseppe Mancino, vero fiore all’occhiello della ristorazione viareggina: “È un risultato straordinario anche perché è il secondo anno consecutivo che veniamo premiati con un riconoscimento prestigioso e meritato. Si tratta di un attestato alla qualità del lavoro della proprietà, mio e dell’intero gruppo che si applica con grande dedizione, professionalità e cura di ogni dettaglio. E penso – commenta ancora Giuseppe Mancino – che le Tre Forchette diano anche un ulteriore lustro alla città di Viareggio sempre al top della ristorazione”.