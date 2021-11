Pupi Avati presenta il nuovo romanzo tra Dante e Boccaccio

Ravenna, 1321: esiliato e misconosciuto, Dante Alighieri esala l’ultimo respiro. Trent’anni dopo Giovanni Boccaccio, studioso appassionato dell’opera dantesca, riceve un incarico singolare: andare in quel convento, dove risiede la figlia di Dante, divenuta monaca con il nome di suor Beatrice, e consegnarle un risarcimento in denaro per l’esilio ingiustamente subito dal padre. È da qui che si dipana la trama di “L’alta fantasia” (Solferino Libri), l’ultimo romanzo di Pupi Avati che sarà presentato domani, martedì 23 novembre alle 18.30, presso l’Accademia di Belle Arti (via Ricasoli 66) nell’ambito del ciclo di incontri letterari firmato La città dei lettori. Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, autore di classici della cinematografia come “La casa delle finestre che ridono”, torna in veste di scrittore, con un nuovo lavoro che è l’incontro attraverso i secoli tra un maestro della settima arte e due giganti della cultura italiana. In dialogo con lui ci saranno Stefano Carrai e Margherita Ghilardi. L’evento è a cura di Associazione Wimbledon APS, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Firenze (ingresso libero fino a esaurimento posti).

“L’alta fantasia” è un viaggio di riparazione e di scoperta, ma anche di fatica e di pericoli, non ultima l’accoglienza non sempre entusiastica ricevuta da Boccaccio nei conventi dove l’opera del sommo poeta era ancora vietata, in odore di eresia. Ma sarà anche l’occasione per riandare ai momenti più importanti della vita dell’Alighieri: le sensibilità di bambino e l’incontro con Beatrice, la politica e i tradimenti, l’amarezza della cacciata da Firenze, il tormento e l’estasi della scrittura. Trovando così conferma lo stesso Boccaccio di quanto il dolore possa promuovere l’essere umano a una più alta conoscenza. Un racconto di avventure, uno sguardo partecipe e nuovo su Dante, la ricostruzione di un Medioevo vero, sporco, luminoso e umano: una prova d’artista intessuta di passione e di poesia.

Pupi Avati, all’anagrafe Giuseppe, già collaboratore di Pasolini, è uno dei maestri riconosciuti del cinema italiano, con all’attivo film iconici e di culto tra cui “Tutti defunti… tranne i morti”, “Zeder” e “Regalo di Natale”. Dal 1995 presiede la Fondazione Federico Fellini, e come autore ha pubblicato l’autobiografia bestseller “La grande invenzione” (Rizzoli) e diversi romanzi, il più recente dei quali è “L’archivio del diavolo” (Solferino Libri).

