"Tante cose fatte ma lasciate all'incuria": l'affondo di Pilastri a Montelupo

Quando un'amministrazione si fa vanto di tante cose realizzate sul territorio, ma le lascia all'incuria e al degrado, è un’amministrazione che non sta lavorando bene per i cittadini.

L'area cani al parco dell'Ambrogiana non manutenuta: qualcuno ha di nuovo evidenziato la opportunità di darla a privati come già fatto per l'area di Fibbiana, per la quale il comune ha speso la bellezza di 30 mila euro circa. Sai quante manutenzioni con 30 mila euro. Che senso ha un'area cani a Fibbiana, quando poteva essere perfetta quella del parco, vicino al centro, facilmente raggiungibile a piedi e con la possibilità di godere della bellezza del parco stesso.

Le aree adibite a spazio gioco per ragazzi lasciate andare: il campino in piazza dell'Orcio, il campino in via Marconi ( nel quale spuntano anche ferri dal suolo), quello al parcheggio al palazzetto. Si, perchè sono tutte aree gioco comunali, come affermato in un consiglio comunale.

Mi immagino cosa sarà poi l'area skate, se anche questa non sarà affidata a qualche privato.

Le piste ciclabili: da La Torre a Fibbiana il nulla.

La manutenzione del verde: continue segnalazioni per richiedere l'intervento del comune per lo sfalcio e la pulizia (non al parco dell'Ambrogiana, è troppo visibile).

Mi chiedo il senso di tutte queste opere se poi non vengono curate e vengono fatte gestire a soggetti privati. Non sarebbe meglio allora dare l'autorizzazione a questi privati anche per la loro realizzazione, così che il comune potrebbe risparmiare sui costi? Ai cittadini nulla cambierebbe, perchè se sono private, occorre pagare. Invece così pagano due volte.

Maddalena Pilastri, capogruppo Monteluponelcuore-Centrodestra per Montelupo