Tripudio di colori in "Universo Riparbella", il murales calpestabile dona nuova vita al borgo

Giochi di prospettiva e di colore, messaggi di inclusione e per un pianeta libero dall'inquinamento. Parla di tante cose il nuovo murales inaugurato ieri, domenica 21 novembre 2021 a Riparbella. La grande opera orizzontale, realizzata dall'artista Vincenzo Marano Esposito, ha ravvivato il borgo riqualificando come spiegato dal sindaco Salvatore Neri, una zona "buia" del paese. Dietro la mano del pittore, la studiata progettazione dei giovani alunni della scuola che con le proprie idee hanno contribuito alla nuova vita di via della Noce.

Una bambina bionda scende scale dipinte mentre tante figurine portano il visitatore nello spazio. L'opera infatti si chiama proprio "Universo Riparbella". Il murales calpestabile corre lungo il borgo fino alle scuole, "passo dopo passo accompagnerà i piccoli studenti nel loro cammino verso la formazione" ha scritto su facebook il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, presente al taglio del nastro. Un intervento "non solo di rigenerazione urbana, ma un messaggio di speranza e bellezza per tutte e tutti".

Un tripudio di colori per un'atmosfera di entusiasmo, gioia e divertimento. Così descrive il lavoro, durante e fino all'inaugurazione, l'artista Esposito in arte Vinci. L'autore racconta sui social di questa atmosfera che ha trovato a Riparbella, ringraziando il comune "che mi ha dato fiducia e possibilità di esprimermi", la scuola per la "vicinissima collaborazione" e soprattutto i ragazzi del paese "mi hanno persino invitato più volte a giocare a pallone" dice l'artista. "Replicare i loro disegni è stata per me una esperienza intellettuale e umana straordinaria. Mi sono soffermato, ho voluto capire, come solo il disegnare sa fare, il loro pensare autentico".