Abc Castelfiorentino, i risultati dal vivaio gialloblu

In campo nel weekend Under 13, Under 15 Eccellenza, Under 17 Femminile e tutti i gruppi Minibasket.

Under 13

Grandissima vittoria per il gruppo Under 13 che all’esordio lontano da casa si è imposto sul parquet di San Casciano per 37-129. Gara a senso unico, con i gialloblu che hanno preso il largo fin dalla prima frazione per poi allungare durante i successivi tre periodi di gioco.

Prossimo impegno venerdì 26 novembre alle ore 19 sul campo di Poggibonsi.

SAN CASCIANO – ABC CASTELFIORENTINO 37-129

Parziali: 7-34, 7-29, 14-35, 9-21

Sono scesi in campo: Matteini, Bufalini Pannocchi, Fedeli, Simoncini, Costantini, Poggesi, Chesi, Capuana, Rosi. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Under 15 Eccellenza

Altra importante vittoria per l’Under 15 Eccellenza su un campo difficile come quello di Arezzo, espugnato per 49-68. Gialloblu sempre avanti grazie al tiro da 3 punti contro la difesa aretina molto chiusa, tanto che al riposo lungo sono andati negli spogliatoi sul 29-36. Nel terzo quarto i padroni di casa sono rimasti in scia cercando di riaprire i giochi, ma negli ultimi dieci minuti una grande difesa, con soli 8 punti concessi, e la buone percentuali dalla lunga distanza, hanno indirizzato definitivamente la sfida. Prossimo impegno sabato 27 novembre alle 15.45 al PalaBetti ocntro Prato.

SBA AREZZO – ABC CASTELFIORENTINO 49-68

Parziali: 13-22, 16-14, 12-13, 8-19

Tabellino: Ticciati 15, Zecchi 2, Carzoli 9, Grassi 4, Bufalini 2, Filomeno 14, Vallerani 2, Niccolini 3, Casadei, Leti 5 Marchetti, Borghesi 12. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Under 17 Femminile

Sconfitta al debutto lontano da casa per l’Under 17 Femminile, caduta a Firenze sponda Baloncesto per 46-38. Dopo un’ottima partenza, con il primo quarto chiuso avanti per 6-10, le gialloblu sono entrate in difficoltà nella seconda fraizone subendo il recupero e l’allungo delle locali che sono andate al riposo sul 25-15. Al rientro un nuovo break ha permesso al Baloncesto di toccare il +17 al 30′ e nell’ultimo quarto non è bastata la rimonta castellana, che si è fermata a -8.

BALONCESTO – BASKET CASTELFIORENTINO 46-38

Parziali: 6-10, 19-5, 17-10, 4-13

Tabellino: Cappelli 14, D’Ambrosio 4, Sanesi 4, Ibrahimi 7, Mugnaini 2, Risoli 2, Dani 5, Taddei, Costa, Betti. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Minibasket

Settimana ricchissima per il minibasket Abc, con tutti i gruppi gialloblu scesi in campo.

Doppio impegno e doppio acuto per gli Esordienti 2010/2011 di Alberto Ciampolini e Pietro Cantini che, dopo la vittoria conquistata venerdì contro l’Olimpia Legnaia, hanno fatto il bis sabato espugnando anche il parquet di Certaldo.

Sconfitta all’esordio, invece, per gli Aquilotti 2011/2012 di Antonio Ticciati e Matteo Bruni, protagonisti di una partita combattutissima sul campo della Folgore Fucecchio.

Triplo impegno, infine, per le due squadre Scoiattoli 2013/2014 di Matteo Bruni, Nicol Banchelli e Alberto Ciampolini: una vittoria ed una sconfitta per il gruppo Blu, rispettivamente sul parquet di Lastra a Signa e su quello dell’Olimpia Legnaia, mentre il gruppo Giallo si è aggiudicato il mini derby contro Certaldo.

Adesso due impegni ravvicinati per il gruppo Aquilotti, e poi grande attesa per il calendario delle successive giornate dei vari trofei.