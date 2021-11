Anpi Pontedera elegge le cariche sociali, riconfermato Tardini

L’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani, sezione di Pontedera, nella sua assemblea congressuale del 13 novembre, ha rinnovato le cariche sociali per il prossimo triennio. Sono risultate elette e di seguito indicate in ordine alfabetico: Giuseppe Badalassi; Cinzia Bogino; Belinda Caglieri; Francesco Cambioni; Lucia Curcio; Ilicia Di Iennio, Gianni Ferdani, Massimo Fulceri; Miria Mori; Pietro Pertici; Alessandro Remorini; Alberto Tardini.

Il Direttivo così composto ha immediatamente riconfermato alla presidenza Alberto Tardini già responsabile dell’ANPI locale nel mandato precedente.

La sezione sarà rappresentata al congresso provinciale da Tardini; Badalassi e Ferdani i quali avranno il compito di portare avanti quello che il congresso ha voluto indicare, in particolare alcune mozioni relative alla necessità di promuovere il bando delle armi nucleari, alla creazione di un nuovo sistema di difesa europeo e alla possibilità di creare un nuovo momento di studio e approfondimento sulla questione Israelo- Palestinese .

"La nuova composizione del Direttivo dell’ANPI, che vede una forte presenza di compagne” dice il Presidente Tardini ” sta a testimoniare quanto sia forte e motivata la presenza femminile nella nostra associazione e questo sarà certamente di stimolo per tenere alta la memoria di quanto le donne hanno saputo fare a partire dal momento della resistenza partigiana, passando per la costituente e successivamente per tutte le conquiste sociali del nostro paese".

’ANPI Pontedera che affonda le sue radici in tempi lontani è tornata da qualche anno ad essere soggetto politico attivo per la memoria ma anche strenuo difensore dei principi costituzionali e dei temi dell’antifascismo di ieri e di oggi.

Fonte: Anpi Pontedera