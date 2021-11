Un gruppo musicale nato a scuola, a San Miniato c'è la Catta's Band

L'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato ha organizzato una lezione particolare e itinerante all'interno delle varie classi che compongono la scuola superiore. La mattina dello scorso sabato, 20 novembre, protagonista è stata la “Catta's Band”, gruppo musicale degli studenti del “Cattaneo” nato la scorsa estate nell'ambito del Campus e che sta proseguendo la propria esperienza.

Con un carrello musicale al seguito e assieme all'esperto musicale professionista Marco Bachi, il quale vanta numerose collaborazioni di alto livello tra cui con la Bandabardò, i ragazzi hanno raccontato la bellezza della musica nella esperienza di un gruppo formato da bassista, chitarrista, percussionisti, pianisti, vocalist, accompagnati dalla docente Alessandra Dal Canto.

«Da Eddie Sheran ai Cranberries, la Catta's Band ha stupito per la novità della "lezione" nelle varie classi – spiega la professoressa Dal Canto – con l'obiettivo di aggiungere nuovi elementi al gruppo. Sorrisi, applausi, curiosità e un sottofondo musicale per i corridoi hanno reso ancora una volta diversa una mattina al Cattaneo». Un video promo, infine, è stato realizzato per raccontare, in pochi secondi, l'esperienza e chi sono gli studenti che l'hanno avviata.

Le iscrizioni al Pon "Voci Suoni del Cattaneo" sono aperte: si comincia a dicembre e può partecipare anche chi non ha esperienze musicali. Per farlo, si può inviare una mail all'indirizzo alessandra.dalcanto@cattaneodigitale.it.