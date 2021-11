'Cinghiale in festa' a Peccioli, weekend a tavola per la solidarietà

Tradizione toscana a tavola per una cena e un pranzo solidali. Questo fine settimana a Peccioli appuntamento con "Il cinghiale in festa", organizzato da Pro Loco Peccioli e Associazione Noi per Voi.

Due momenti con la tipica cucina autunnale al Centro Polivalente di Peccioli. Si parte sabato 27 novembre con la cena alle ore 20 per proseguire il giorno dopo, domenica 28, con il pranzo a partire dalle 12.30.

Nel menù fisso protagonista non poteva che essere il cinghiale in umido con olive e polenta, preceduto da antipasto toscano, tacconi alla cacciagione e per concludere il dolce. Il menù, dal costo di 25 euro, comprende anche acqua e vino e il ricavato della festa andrà devoluto in beneficenza.

Per cenare o pranzare a "Il cinghiale in festa" occorre prenotare alla Misericordia di Peccioli, telefonando allo 0587 635132. All'ingresso sarà richiesto il Green pass.