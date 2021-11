L’Arno che verrà, da Limite a Pisa: il contratto di fiume

Progetti e attività da portare avanti sull’asta finale dell’Arno, per proteggere e valorizzare il tratto di fiume che scorre nel cuore di Pisa per poi gettarsi in mare. Un programma ricco d’interventi accompagnerà la presentazione del Contratto di Fiume Arno che abbraccia il territorio di riferimento del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, inserito nel progetto regionale “Un Patto per l’Arno”. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 novembre (ore 9) quando nella sede del Consorzio 4 Basso Valdarno a Pisa (via San Martino 60), si terrà l’incontro dal titolo “Il Batticuore: l’Arno che verrà e il mare”.

Ad aprire i lavori, finalizzati a tracciare una visione comune per la gestione dei rischi e la valorizzazione dei territori in ottica di sviluppo sostenibile, sarà un momento introduttivo a cura di Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno. A seguire (ore 9.15) l’intervento dal titolo “L’Arno e l’emergenza” con i contributi di Fabrizio Curcio capo del Dipartimento della Protezione Civile e Monia Monni assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile della Regione Toscana. La mattinata proseguirà con “Il valore dei contratti di fiume oggi” a cura di Massimo Bastiani presidente del Tavolo Nazionale sui Contratti di Fiume (ore 9.45).

Alle 10 sarà la volta di “Un Patto per l’Arno: dalla sorgente alla foce” con gli interventi di Massimo Gargano direttore generale di Anbi nazionale, Marco Bottino presidente di Anbi Toscana e Massimo Lucchesi segretario generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale che presenterà il progetto Webgis dedicato a “Un patto per l’Arno”. Un quadro conoscitivo di riferimento ricavabile dai Piani di gestione che inquadra sia lo stato di salute (quali-quantitativo) dei corsi d’acqua dei singoli bacini interessati e gli obiettivi di qualità previsti sia la pericolosità da alluvione e/o da frana del territorio. Il focus sarà ovviamente sui dati relativi al CB4 e sui vari progetti presenti sul territorio.

Si proseguirà con “Il ruolo dei Comuni nel Patto per l’Arno” insieme a Matteo Biffoni presidente di Anci Toscana e al sindaco di Pisa Michele Conti (ore 10.30). “L’Arno non fa più paura! La messa in sicurezza idraulica” (ore 10.45) sarà invece il tema affrontato da Francesco Pistone del Genio Civile Valdarno Inferiore e dai sindaci di Pontedera e San Miniato, Matteo Franconi e Simone Giglioli.

Il focus su “Per un Arno pulito, sicuro, da vivere, da promuovere” (ore 11.10) si aprirà con l’intervento dell’onorevole Chiara Braga membro della Commissione Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati. Interverranno poi Massimiliano Angori presidente della Provincia di Pisa, Lorenzo Bani presidente del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, Paolo Sani presidente del Club per l'Unesco di Vinci, Federico Gasperini direttore di Legambiente Toscana, Giuseppe Torchia sindaco di Vinci. In chiusura, l’intervento di Eugenio Giani presidente della Regione Toscana. Dunque le conclusioni, curate da Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno che lancerà il progetto “Le donne dell’acqua”.

Sarà possibile partecipare all’evento in presenza nella sede del Consorzio 4 Basso Valdarno a Pisa (via San Martino 60), nel rispetto della normativa in materia di Covid19 e Greenpass. In alternativa si potrà seguire in modalità webinar tramite collegamento sulla piattaforma Zoom, facendo richiesta di registrazione e link per il collegamento. L’evento sarà comunque trasmesso in diretta live streaming sui canali dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e del Consorzio 4 Basso Valdarno.

Fonte: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno