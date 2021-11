Convocato Consiglio comunale, l'odg a Montespertoli

Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato per il giorno giovedì 25 novembre, alle ore 21.15, il Consiglio Comunale, che verrà effettuata tramite collegamento da remoto, visibile sulla pagina Youtube del Comune di Montespertoli.

All'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del d.lgs 267/2000;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito alla sicurezza stradale nell’abitato di Vicchio;

5. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito alla depurazione delle acque nella frazione di San Pancrazio;

6. Lavori di adeguamento del depuratore in Via Oreto Loc. San Pancrazio proposti con scia n. 577/2021 - concessione deroga alle opere in fascia di rispetto di cui all'art.338 r.d. 1265/1934;

7. Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dei Giovani;

8. Variante al PAPMAA con valore di piano attuativo Azienda agricola Ripalta;

9. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio2021-2022-2023 – Variazioni;

10. Vendita terreno in Via Romita;

11. Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art 175 del d.lgs 267/2000

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa