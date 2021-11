Cortina riconfermato segretario Pd a Gambassi Terme: "Dialogo indispensabile per la crescita"

Il Partito Democratico di Gambassi Terme si è riunito in congresso sabato 20 novembre presso il circolo Arci Nuova Resistenza.

L’assemblea ha eletto segretario comunale all’unanimità Gianni Cortina, che aveva ricoperto la carica negli ultimi quattro anni. Il segretario appena rieletto ha ringraziato gli iscritti e ha annunciato quale sarà il suo programma di mandato:

"Sono veramente felice di questa rielezione, assicuro il mio massimo impegno. Tre sono i concetti che mi stanno più a cuore e che metterò al centro del mio programma: dialogo e confronto come elementi indispensabili per la crescita; l’assemblea del circolo come laboratorio di idee e ultimo che il Pd nazionale dovrà essere una proiezione dei circoli locali. Molti di questi temi sono già stati affrontati nel mio primo mandato, adesso avremo modo di approfondire e preoccuparci di questioni ancora irrisolte.

Vorrei che ognuno di noi, in base alla disponibilità, all'indole, alle preferenze ed alle competenze, fosse parte attiva del circolo, questo indipendentemente dal fatto di avere o meno un ruolo ufficiale. Non mi appartengono le logiche delle correnti, il partito è di tutti.

L’impegno ed il compito che assumo con la mia candidatura è quello di realizzare gli obiettivi indicati e insieme di far crescere una nuova generazione di dirigenti del Pd, che possano rapidamente essere in grado di assumersi responsabilità, per avviare il percorso di un rinnovamento del partito che è indispensabile".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa