Ddl anti-delocalizzazioni (scritto con i lavoratori Gkn) al Senato, Pap: "Grande traguardo, ma non è finita"

Il ddl anti-delocalizzazioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Lo ha annunciato oggi il Senatore Matteo Mantero di Potere al popolo, primo firmatario della proposta di legge al Senato. Il testo è stato scritto dai lavoratori della GKN di Campi Bisenzio (FI) con l’ausilio di un gruppo di giuslavoristi tra i quali ci sono anche quattro attiviste del Telefono Rosso di Potere al Popolo!



"Un enorme traguardo - ha detto il senatore - per un lavoro collettivo utile e necessario per tutto il Paese". Il ddl infatti, prevede un sistema di contrasto alle delocalizzazioni finalizzato al mantenimento della produzione e della occupazione su tutto il territorio.



"Questo però è solo il primo traguardo - precisa Mantero - La proposta deve ora essere discussa al Senato. La decima Commissione permanente (Industria, commercio e turismo) ha infatti appena avviato una discussione sulle delocalizzazioni e sulla proposta di legge del Senatore Sandro Ruotolo. Chiediamo che la legge degli operai Gkn, che tratta la stessa materia, venga ammessa immediatamente alla discussione insieme alle altre".



"Non c'è molto tempo. Ora è il momento che le tante promesse fatte agli operai della GKN e a tutti i lavoratori colpiti dalle delocalizzazioni in Italia si concretizzino. Il testo c’è, deve diventare legge.Ringrazio, il Senatore di Potere al popolo, la deputata Yana Ehm del Gruppo Misto, che insieme a me si è fatta portavoce e promotrice di questo ddl anche alla Camera".