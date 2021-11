Denunciato per stalking, studente espulso dal Sant'Anna di Pisa

È stato definitivamente espulso lo studente del Sant'Anna denunciato per stalking dalla sua ex fidanzata, a sua volta allieva dell'Ateneo, per stalking. Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato dallo studente, che fu riammesso dal Consiglio di Stato in attesa della decisione del merito del Tribunale amministrativo. Con questa sentenza è giunta l'espulsione e lo studente non potrà finire gli studi. Il Tar parla di una serie di comportamenti dello studente che sarebbero culminati con uno schiaffo alla ex fidanzata, e di "gravi condotte" non riconducibile a "mere intemperanze sentimentali", come sostenuto dal giovane.

La rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Sabina Nuti, ha commentato la sentenza e la conseguente espulsione dello studente ricordando che "per mantenere lo status di allievo non è sufficiente riportare ottimi voti ma è fondamentale farsi portatore di valori come il rispetto, l'inclusione, la libertà altrui, come previsto dal nostro Codice etico e come riportato nel Regolamento". Una linea di condotta inalterata da parte della scuola, come sostiene ancora Nuti, "far parte della nostra comunità significa crescere come allievo, studente e soprattutto come persona. Questi due aspetti non possono essere separati - aggiunge - e oggi il Senato Accademico rileva con soddisfazione la conferma di questa linea".