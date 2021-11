Due weekend di gialli toscani alla San Paolo di Empoli

La San Paolo Libri & Persone si tinge di giallo per due weekend e parla toscano. Saranno infatti presentati tre romanzi di grandi maestri fiorentini del genere, in collaborazione con la Biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli.

Sabato 27 novembre, alle ore 18, si inizia con ‘La Rabbia del Lupo’ di Fabrizio Silei, affermato scrittore vincitore nel 2014 del prestigioso Premio Andersen. Dopo il romanzo Trappola per Volpi, Sileri fa rivivere una nuova avventura al suo commissario Vitaliano Draghi e al ‘collega’ contadino Pietro Bensì, alle prese con alcuni omicidi nella Firenze del 1937. La presentazione si terrà presso La San Paolo* in via del Giglio, 53, Empoli.

Domenica 12 dicembre, dalle ore 17, saranno presentati altri due romanzi di altri due maestri fiorentini del giallo: ‘La Casa di Tolleranza’ di Marco Vichi e ‘La Lunga Notte’ di Leonardo Gori. Marco Vichi, vincitore con Morte a Firenze del premio Scerbanenco per il miglio romanzo noir italiano, autore della fortunata serie sul commissario Bordelli ambientati nella Firenze degli anni Sessanta, con ‘La Casa di Tolleranza’ ci porta nel 1949 a conoscere meglio il suo ‘giovane’ commissario.

Leonardo Gori, anche lui vincitore del prestigioso premio Scerbanenco con L’Angelo del Fango, ambienta la sua storia nella notte tra il 7 e l’8 settembre 1943, la notte in cui fu firmato l’armistizio di Cassabile e la resa incondizionata dell’Italia agli Alleati, intrecciando abilmente i fatti storici con la storia del capitano Bruno Arcieri, agente del SIM (il servizio segreto militare), tra missioni segretissime e vicende personali. Le presentazioni si terranno al Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, Empoli.

Per partecipare agli eventi è consigliata la prenotazione e sarà necessario esibire il Green Pass.

