Esordio col botto per il Basket Castelfiorentino

Esordio con il botto per il Basket Castelfiorentino nel campionato di Prima Divisione. I ragazzi di Gianni Lazzeretti si sono imposti al PalaBetti sul Valdelsa Basket per 59-45 al termine di una gara rimasta in bilico per tre quarti e poi presa in mano dai gialloblu nell’ultima frazione.

In avvio, infatti, sono stati gli ospiti a tentare per primi l’allungo chiudendo il quarto iniziale su 12-16. Un divario che nel secondo parziale la truppa castellana ha colmato passando a condurre al 20′ e andando al riposo sul 33-31. Nella ripresa continui botta e risposta, con la terza frazione scivolata via sul filo dell’equilibrio: 43-42 al 30′. Nell’ultimo quarto, però, la difesa castellana ha alzato l’intensità e stretto le maglie, permettendo agli ospiti di segnare soltanto 3 punti nell’intero periodo. Così, con un break di 16-3, i gialloblu sono scappati festeggiando il ritorno sul parquet dopo un anno di stop e la prima vittoria stagionale.

Prossimo impegno domenica 28 novembre per il debutto esterno sul parquet di Colle.

BASKET CASTELFIORENTINO – VALDELSA BASKET 59-45

Parziali: 12-16, 33-31 (21-15), 43-42 (10-11), 59-45 (16-3)

Tabellino: Medici 18, Bianchi 7, Miranceli 6, Capezzoli 12, Frangioni 9, Tinti 2, Garosi 5, Innocenti, Arrighi ne, Calvani, Gradella. All. Lazzeretti.

Arbitro: Barbarulo di Vinci.

Fonte: Abc - Ufficio stampa