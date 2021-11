Furbetti dell'assicurazione, telecamere per scovarli a Pisa

Il Comune di Pisa ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economico per l’installazione, nelle principali strade che conducono al litorale, di 4 telecamere per la lettura di targhe da remoto. Il progetto ha un costo previsto di circa 176mila euro ed è finalizzato a migliorare il controllo stradale.

Grazie a questo sistema gli agenti della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine potranno infatti svolgere un controllo automatico delle targhe dei veicoli ed accertare in tempo reale se il mezzo è coperto da assicurazione RCA e se è in regola con le norme sulla revisione; in caso contrario il veicolo potrà essere sanzionato e inibito alla circolazione. La procedura che porterà all’acquisto delle apparecchiature è stata affidata a Pisamo. L’installazione dei dispositivi è prevista per la primavera 2022.

"Sono orgogliosa di aver conseguito questo ulteriore risultato in materia di sicurezza urbana – dichiara l’assessore alla legalità, Giovanna Bonanno. Il progetto, che partirà dal litorale e verrà poi esteso anche in città, evidenzia il costante impegno della nostra amministrazione nell’investire risorse a tutela dei cittadini, confermando così quello che è sempre stato il nostro obiettivo primario. Allo stesso tempo questo sistema, che potrà essere utilizzato anche dalle altre forze dell’ordine, pone Pisa all’avanguardia nell’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la prevenzione e la sicurezza, rappresentando una risposta concreta alle istanze dei cittadini ed un ulteriore rafforzamento della sinergia e della collaborazione tra tutte le forze di polizia che operano sul territorio, proseguendo un percorso intrapreso già da tempo. Voglio ringraziare il comandante della Municipale, Alberto Messerini, gli uffici tecnici comunali, l’ingegner Padroni e la Pisamo per l’impegno nel conseguire in tempi brevi questo progetto, e il consigliere comunale Alessandro Bargagna per il supporto offerto nel realizzare l’iniziativa".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa