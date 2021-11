Giornata nazionale dell’Albero: piantati alberi nei giardini delle scuole di Sieci

Il Comune di Pontassieve celebra, insieme ad Aer e all’istituto Comprensivo, la Festa degli Alberi, la giornata istituita su iniziativa del Ministero dell’Ambiente per riflettere sul ruolo fondamentale di alberi, boschi e foreste nella vita dell’uomo.

Nel nostro Comune in questi giorni sono stati piantati dagli studenti, insieme al Vice Sindaco Carlo Boni e ad operatori di AER, un mandorlo ed un ciliegio presso la scuola materna di Sieci e un melograno ed un diospero nel giardino della scuola primaria Galilei a Sieci.

Piccoli gesti, ma concreti, che possono fare la differenza per condividere il rispetto per la natura con i nostri studenti e l’intera popolazione e, più in generale, per la protezione della biodiversità del nostro paese e la fondamentale funzione svolta dagli alberi nella pulizia dell’atmosfera e nella lotta per la difesa dell’ambiente.

Grazie alla collaborazione con Aer e l'istituto comprensivo di Pontassieve, in particolare con le scuole di Sieci – spiega il vice Sindaco con delega alle politiche ambientali Carlo Boni - il ricco patrimonio arboreo del comune di Pontassieve cresce con 4 nuovi esemplari che vanno ad arricchire i nostri giardini scolastici. Ringraziamo le insegnanti e i bambini che in una giornata così simbolica e importante, come quella della giornata dell'albero, ci fanno ricordare il ruolo d’avanguardia delle piante negli ecosistemi, in particolare in quelli urbani, in ottica di assorbimento della CO2 e lotta al cambiamento climatico.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa